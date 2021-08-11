Рязанцев 12 августа ждут спасительный ветер, дождь и 30 градусов

В четверг, 12 августа, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков. В четверг возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +16…+21°С, днем +25…+30°С.
Кроме того, согласно прогнозам МЧС, общий уровень загрязнения воздуха в Рязанской области умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.
«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении ведомства.
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