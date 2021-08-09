Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на рязанском участке «Каспия»

В Ряжском районе на трассе «Каспий» в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

В Ряжском районе на трассе «Каспий» в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области, это случилось 7 августа примерно в 09:05.

ДТП случилось 7 августа примерно в 09:05. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

Автоинспекторы установили, что уроженец Дагестана 1967 года рождения на Nissan Qashqai «не выбрал безопасную скорость» и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате водителя и двух пассажиров в возрасте 53 и 58 лет госпитализировали. Впоследствии сидевший за рулем мужчина скончался в реанимации.