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Происшествия9 августа 2021 16:39

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на рязанском участке «Каспия»

Автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево
Источник:kp.ru
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В Ряжском районе на трассе «Каспий» в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

В Ряжском районе на трассе «Каспий» в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

В Ряжском районе на трассе «Каспий» в результате ДТП один человек погиб и двое пострадали. Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области, это случилось 7 августа примерно в 09:05.

ДТП случилось 7 августа примерно в 09:05. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

ДТП случилось 7 августа примерно в 09:05. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

Автоинспекторы установили, что уроженец Дагестана 1967 года рождения на Nissan Qashqai «не выбрал безопасную скорость» и не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате водителя и двух пассажиров в возрасте 53 и 58 лет госпитализировали. Впоследствии сидевший за рулем мужчина скончался в реанимации.

Nissan Qashqai управлял уроженец Дагестана 1967 года рождения. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.

Nissan Qashqai управлял уроженец Дагестана 1967 года рождения. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области.