В Рязани закрывается вегетарианское кафе «Гауранга» - распродажа товара

В центре Рязани, на улице Введенской, закрывается известное вегетарианское кафе «Гауранга». О причинах закрытия, как и о точной дате пока не сообщается, однако администрация заведения объявила о распродаже товаров.

«Если у кого-то вдруг возникнет желание заняться продолжением этого так называемого бизнеса, то рассмотрю ваши предложения. Может, кто-то почувствует силы и вдохнет новую струю, сделает ребрендинг, откроет какую-нибудь вегетарианскую закусочную. Вы можете снимать наше помещение под свои мероприятия… Благодарю всех за сотрудничество в стенах «Гауранги» за все эти годы! Конкретная дата закрытия будет объявлена отдельно», - говорится в сообщении.

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