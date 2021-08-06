В центре Рязани откроется новый Макдоналдс

В этой ротонде в скором времени откроется ресторан McDonalds.

В ближайшее время в отреставрированных Торговых рядах, расположенных на улице Краснорядской, откроется новый ресторан Макдоналдс. Об этом «КП-Рязань» сообщили в компании-собственнике комплекса.

- Главными двигателями станут Макдоналдс, который займет ротонду со стороны улицы Маяковского (площадь ресторана 550 м2) и двухъярусный проект от компании Good Taste Family, которая возродит знаменитое бистро рядом с памятником Ленину, - рассказал представитель компании «Имэкс Нефтепродукт» Максим Гераськин.

В настоящий момент в Рязани работает семь фаст-фуд ресторанов международной сети. Первый из них открылся в ТРЦ «Виктория плаза» 29 мая 2008 года.

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