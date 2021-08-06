В рязанском гипермаркете изъяли больше тысячи контрафактной одежды.

Полицейские изъяли из оборота более 1200 единиц товаров легкой и обувной промышленности с признаками подделки. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Накануне инспекторы нагрянули в магазин, расположенном в гипермаркете на окраине Рязани, и обнаружили в продаже одежду и обувь известных брендов по невысоким ценам. Кроме того, продукция, по мнению полиции, была сомнительного качества.

В итоге из незаконного оборота правоохранительные органы изъяли 1244 единицы товаров с признаками контрафакта, а в отношении предпринимателя возбудили административное дело.

Рейды по гипермаркетам продолжается.

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