Директор рязанской компании скрыл от государства 107 млн налоговых рублей

Директор одной из коммерческих организаций Рязанской области скрыл 107 млн налоговых рублей, сообщает СУ СК России региона.

По данным следователей отдела по расследованию особо важных дел, мужчина включил в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций за 2016-2017 годы ложные сведения о вычетах и расходах в связи с покупкой у ряда компаний товарно-материальных ценностей. В результате этих действий предприятие не уплатило налоги на сумму более 107 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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