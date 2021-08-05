Рязанские власти выделят еще денег для решения вопроса с водоснабжением.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Во время визита в Шацкий и Чучковский губернатор Рязанской области Николай Любимов пообещал, что уже в 2021 году регион дополнительно выделит «значительные средства» на решение вопроса с водоснабжением, прежде всего в сельской местности.
— Во время поездок по области практически в каждом районе обязательно поднимается вопрос о снабжении качественной питьевой водой, — признался Любимов. — Учитывая остроту темы, мы решили уже в этом году дополнительно выделить значительные деньги на решение вопроса с водоснабжением.
По словам губернатора, первыми в региональную программу войдут те районы, которые уже подготовили проектно-сметную документацию. Остальным - необходимо ускориться.
— Ведь эта мера поддержки - дополнительный и очень серьезный плюс для улучшения качества жизни наших граждан, — подчеркнул Любимов.
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