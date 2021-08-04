Прокурором Шиловского район назначили 43-летнего Романа Колдаева. Фото: "Пресса".
Прокуратуру Шиловского района возглавил 43-летний Роман Колдаев. В Шилово прокурор перебрался из Ермиша с равнозначной должности.
— Надзор за соблюдением законодательства позволяет принести реальную пользу как государству, так и гражданам, — сказал Колдаев «Прессе». — Этой профессии отдал 20 лет и в другой себя не вижу.
Роман Владимирович Колдаев родился в 1978 году в Рязани.
Работал следователем прокуратуры Захаровского района, заместителем руководителя Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области, зампрокурора Михайловкого района, прокурором Ермишинского района.
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