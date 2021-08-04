Два человека погибли в смертельном ДТП в Сапожковском районе.

В ночь на 4 августа на третьем километре автодороги Сапожок – Сараи – Борец - Щацк в Сапожковском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УГИБДД МВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 32-летний местный за рулем автомобиля Mazda 3 не справился на скорости с управлением и вылетел в кювет.

В результате дорожного происшествия водитель и его 31-летняя пассажирка скончались на месте ДТП. Еще один пассажир, 27-летний парень, госпитализирован с многочисленными травмами.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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