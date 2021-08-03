Минтранс объяснил, почему в Рязанской области нет поездов «Иволга» и «Сапсан». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время лишь на отдельных участках железнодорожного пути от Рязани до Москвы, некоторые пассажирские поезда дальнего следования могут двигаться со скоростью 140 км/ч. Электропоезда «Иволга» рассчитаны на посадку и высадку пассажиров на высокие платформы, но на территории Рязанской области таких всего две – на станциях «Рязань-1» и «Ряжск-1». Об этом сообщает региональное министерство транспорта и региональных дорог.

Кроме того, чтобы запустить в Рязанской области скоростные поезда «Сапсан», необходимо модернизировать существующие железнодорожные линии. Это позволило бы решить вопрос сокращения времени в пути следования от Рязани до Москвы. Однако, программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России это пока не предусматривает.

«Вместе с тем, Рязанская область постоянно работает с ОАО «РЖД» по разработке расписания движения поездов, предусматривающего сокращение времени в пути следования», - говорится в сообщении минтранса.

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