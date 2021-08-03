Под Рязанью трактор протаранил легковушку – пострадала 19-летняя девушка.

Вечером 2 августа в селе Поляны под Рязанью 61-летний житель Касимовского района за рулем трактора «Беларусь» влетел на скорости в автомобиль «Лада Калина». За рулем легковушки находилась 19-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Тракторист не предоставил преимущество проезда.

В результате дорожного происшествия девушка получила травмы. Бригада медиков, прибывшая на место аварии, оказала пострадавшей необходимую помощь.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, но уже предварительно известно, что тракторист не предоставил преимущество проезда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!