«Там же БТР или танки»: Евгения Альбац высказалась о дорогах под Рязанью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный редактор The New Times Евгения Альбац высказалась на радио «Эхо Москвы» в программе «Полный Альбац» о дорогах под Рязанью. Журналистка любит путешествовать по стране за рулем автомобиля, и отвечая на вопрос, какие в основном дороги, заметила, что все «по-разному».

— Приличная дорога из Москвы в Пензу. Десять часов я ехала. Там есть плохой участок в районе Рязани, потому что там же рязанская дивизия, поэтому бронетранспортеры или танки, что-то такое. И где-то какой-то проектировщик, видимо, спьяну, букву «Г» нарисовал, прокладывая трассу, поэтому ты проезжаешь через какую-то букву «Г», какие-то светофоры – это, конечно… Но, в принципе трасса М-5 «Урал», она вполне приличная.

Самая страшная трасса, по мнению Евгении Альбац, это на перегоне от Самары в Саратов, где почти 400 км сплошной «стиральной» дороги.

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