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Происшествия2 августа 2021 16:14

У Торгового городка в Рязани ребенок попал под машину

Появилось видео с места ДТП
Источник:kp.ru
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Недалеко от Торгового городка в Рязани ребенок попал под машину. Днем 2 августа сообщество RZN_LIFE опубликовало видео, снятое очевидцами на месте ДТП.

Сбитый ребенок у Торгового городка в Рязани
Источник: vk.com/rzn_life_vk

На записи пострадавшая девочка лежит возле «зебры» у дома №4 на улице Свободы (перекресток с Затинной), а рядом, уже на самом переходе, стоит автомобиль Audi.

Информация о ДТП и его последствиях уточняется.

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