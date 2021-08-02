У Торгового городка в Рязани ребенок попал под машину

Недалеко от Торгового городка в Рязани ребенок попал под машину. Днем 2 августа сообщество RZN_LIFE опубликовало видео, снятое очевидцами на месте ДТП.

На записи пострадавшая девочка лежит возле «зебры» у дома №4 на улице Свободы (перекресток с Затинной), а рядом, уже на самом переходе, стоит автомобиль Audi.

Информация о ДТП и его последствиях уточняется.

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