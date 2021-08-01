В Рязани 2 августа возможны дождь и грозы при сильной жаре

В понедельник, 2 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

«Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах град», - говорится в сообщении ведомства.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Рязани будет небольшой южный ветер, порывами до десяти метров в секунду, днем при грозе порывы усилятся до 17 метров.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +14…+19ºС, днем +29…+34ºС, местами сильная жара.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!