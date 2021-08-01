На перекрестке улиц Сенной и Семинарской столкнулись «четырнадцатая» и Chevrolet

Фото: RZN LIVE.

Вечером 31 июля на перекрестке улиц Сенной и Семинарской столкнулисьВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze. Информация об этом появилась в группе RZN LIVE.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Данных о пострадавших нет.

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