На перекрестке улиц Сенной и Семинарской столкнулись «четырнадцатая» и Chevrolet

Фото: RZN LIVE.
Вечером 31 июля на перекрестке улиц Сенной и Семинарской столкнулисьВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze. Информация об этом появилась в группе RZN LIVE.
Автомобили получили серьезные механические повреждения. Данных о пострадавших нет.
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