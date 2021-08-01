Предприниматель из Шацка «забыл» заплатить 3,5 миллиона налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя одного из предприятий Шацкого района. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 3,5 миллиона рублей.

«С июня 2020 года по май 2021 года руководитель предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, осуществлял расчеты с кредиторами через кассу предприятия, минуя его расчетный счет, тем самым совершив сокрытие денежных средств», - сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело.

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