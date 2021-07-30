В последний день июля в Рязанской области ожидается до +30 градусов

Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 31 июля. Согласно ему, в ночь на пятницу пройдут дожди, местами с грозой, а вот днем преимущественно обойдется без осадков.

Температура воздуха будет примерно той же, что и в последние дни. Ночью по региону термометры покажут +13…+18, в светлое время суток воздух прогреется до +25…+30.

Также в прогнозе обращает на себя внимание довольно ощутимый ветер - юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

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