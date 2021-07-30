Полицию Рязанской области возглавил полковник Дмитрий Григорьев.

Начальником полиции Рязанской области, заместителем начальника регионального УМВД стал полковник Дмитрий Григорьев. О назначении сообщила пресс-служба ведомства.

До этого назначения полковник полиции Григорьев занимал должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. Еще ранее он возглавлял отдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по Рязанской области.

Начальник УМВД генерал Владимир Алай уже представил коллективу своего заместителя.

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