Рязанка везла малолетних дочерей на машине, будучи пьяной. Кадр съемки УМВД по Рязанской области.

На окраине Рязани остановили женщину с признаками опьянения, которая везла двух несовершеннолетних дочерей. Случилось это вечером 28 июля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

У сотрудников ДПС, патрулировавших микрорайон Недостоево, подозрения вызвал автомобиль Daewoo - он «неуверенно двигался по дороге».

«Полицейские предположили, что либо у водителя плохо со здоровьем, либо он нетрезв», - рассказали в УМВД.

После требования остановиться машина прижалась к обочине. За рулем оказалась 30-летняя рязанка, а в салоне – две несовершеннолетние девочки, ее дочери. Женщину выдавали затрудненная и невнятная речь, замедленные движения, рассеянное внимание.

Прибывшие инспекторы ДПС отстранили ее от управления автомобилем. От освидетельствования рязанка отказалась, но ответственность понесет аналогичную той, что предусмотрена за пьяное вождение.

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