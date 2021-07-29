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Происшествия29 июля 2021 13:06

Рязанка везла малолетних дочерей на машине, будучи пьяной

30-летнюю женщину остановили полицейские, посчитав манеру езды подозрительной
Источник:kp.ru
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Рязанка везла малолетних дочерей на машине, будучи пьяной. Кадр съемки УМВД по Рязанской области.

Рязанка везла малолетних дочерей на машине, будучи пьяной. Кадр съемки УМВД по Рязанской области.

На окраине Рязани остановили женщину с признаками опьянения, которая везла двух несовершеннолетних дочерей. Случилось это вечером 28 июля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

У сотрудников ДПС, патрулировавших микрорайон Недостоево, подозрения вызвал автомобиль Daewoo - он «неуверенно двигался по дороге».

«Полицейские предположили, что либо у водителя плохо со здоровьем, либо он нетрезв», - рассказали в УМВД.

После требования остановиться машина прижалась к обочине. За рулем оказалась 30-летняя рязанка, а в салоне – две несовершеннолетние девочки, ее дочери. Женщину выдавали затрудненная и невнятная речь, замедленные движения, рассеянное внимание.

Прибывшие инспекторы ДПС отстранили ее от управления автомобилем. От освидетельствования рязанка отказалась, но ответственность понесет аналогичную той, что предусмотрена за пьяное вождение.

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Патрульные полицейские остановили нетрезвую женщину на автомобиле, в котором находились двое детей
Патрульные полицейские остановили нетрезвую женщину на автомобиле, в котором находились двое детей

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