С 1 августа рязанские летчики и шахтеры начнут получать надбавки к пенсии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА и Алексей БУЛАТОВ.
С 1 августа вырастут доплаты к пенсии у летчиков и шахтеров, сообщает отделение ПФР по Рязанской области.
В Рязанской области повышение коснется 443 членов летных экипажей и 80 работников угольной промышленности.
В авиации право на доплату к пенсии имеют летчики при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В угольной промышленности такое право имеют шахтеры, у которых как минимум 25 лет стажа на подземных и открытых горных работах или 20 лет работы в качестве горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин.
Для каждого получателя сумма будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от продолжительности льготного стажа, размера среднемесячной зарплаты и других факторов.
Предполагается, что с 1 августа средний размер доплаты в Рязанской области у летчиков составит около 14 тысяч рублей, у шахтеров – 4,4 тысячи рублей.
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