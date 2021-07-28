Избивший мужчину скамьей рязанский адвокат отделался условным сроком

Суд вынес приговор по делу о жестоком избиении мужчины в одном из кафе Рязани. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью проходил член адвокатской палаты Рязанской области, сообщает пресс-служба СУ СКР, не называя имени.

30 ноября 2020 года в заведении «икс» повздорили двое посетителей. Знакомы они не были, сидели за разными столиками и оба были пьяны. Мужчина, который в итоге был бит, навязывал свою компанию адвокату, но тот был против. Слово за слово, и вот в ход уже пошли кулаки и даже скамейка…

«В ходе драки обвиняемый повалил потерпевшего на пол и нанес ему несколько ударов по голове и телу, сначала руками, затем деревянной скамьей», - рассказали в Следственном комитете.

Адвокат полностью признал свою вину и в итоге получил три года условно с трехлетним испытательным сроком.

По п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ в Железнодорожном районном суде, где рассматривалось дело, в последние дни проходило только одно заседание. Обвинительный приговор был вынесен Александру Курневу.

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