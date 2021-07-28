Два человека пострадали в ДТП на Промышленной в Рязани

Кадр видео из группы vk.com/ryazandtp

ГИБДД прокомментировала ДТП на улице Промышленной в Рязани 28 июля. Случилось оно примерно в 07:00 вблизи дома 5б.

По предварительной информации, рязанец 36 лет на «Ладе Приоре» совершил столкновение с автомобилем Kia Rio, управлял которым 66-летний житель города.

«В результате происшествия водители обоих автомобилей получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь», - сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

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