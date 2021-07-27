В Спасске годовалая девочка упала с третьего этажа

В городе Спасск-Рязанский девочка в возрасте 1 год 10 месяцев выпала из окна третьего этажа. Фото: ryazpressa.ru

В городе Спасск-Рязанский девочка в возрасте 1 год 10 месяцев выпала из окна третьего этажа. Как сообщает издательство «Пресса», инцидент произошел утром 26 июля.

В тот момент, когда супруг ушел на работу, а старшая дочь еще спала, мама девочки отлучилась на общую кухню (семья живет в общежитии). Вернувшись, женщина начала искать кроху и, в конце концов, выглянула в окно. Малышка лежала внизу – на крыше подвального помещения.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга. В отношении матери составили протокол по статье КоАП о неисполнении родительских обязанностей.

«Материал находится на рассмотрении для принятия дальнейшего решения. Мера наказания родительнице будет зависеть от того, насколько тяжкий вред причинен здоровью ребенка», - сообщает «Пресса» со ссылкой на инспектора ГПДН ОМВД России по Спасскому району Ольгу Половинкину.

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