В Рязани обнародовали план ямочного ремонта на неделю

Фото: admrzn.ru

Власти Рязани рассказали о планах по ямочному ремонту на предстоящую неделю. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ликвидировать аварийные выбоины будут на улицах Советской Армии, Гагарина, Октябрьской, а также на Касимовском шоссе, в поселках Храпово и Божатково.

Также чиновники отчитались о заделке 1500 кв.м. дорожного полотна с 16 по 23 июля. Это 20 участков на улицах Боголюбова, Кальной, Новоселов, Ломоносова, Авиационной, Белякова, Электрозаводской, Нахимова, Лермонтова, Интернациональной, Полевой, Ленина, Юбилейной, Сельских Строителей, Бирюзова, Станкозаводской, Октябрьской, 1-й Нагорной и, опять же, в поселке Храпово.

Разметку наносили на улицах Горького, Дзержинского и на Куйбышевском шоссе, где работы продолжатся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!