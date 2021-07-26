В Кадомском районе обнаружили труп оленя, павшего от серьезной инфекции

В Кадомском районе обнаружили оленя, который пал от инфекционной болезни, сообщает Рязанская областная ветеринарная лаборатория. По данным ветврачей, 18 июля в отдел микробиологических исследований поступил патологический материал от павшего оленя с Кадомского района.

После проведения бактериологических исследований выяснилось, что животное погибло от пастереллеза. Специалисты вывели возбудитель Pasteurella multocida.

СПРАВКА «КП»

Пастереллез - широко распространенная инфекционная болезнь многих видов домашних и диких животных. Сопровождается заболевание при остром течении крупозным воспалением и отеком легких, плевритом и другими признаками.

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