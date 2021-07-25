В Рязани приговорили к обрушению «самый красивый деревянный дом»

Если обрушится крыша дома и его покинут жильцы, то вскоре он сгорит Фото: Владимир ФРОЛОВ

О том, что дом 40 по улице Щедрина – объект культурного наследия, который должно охранять государство, – может не дожить до запланированной реконструкции, написала известный рязанский экскурсовод и краевед Ксения Паначева на своей интернет-страничке.

«Как многие из вас знают, это одна из самых интересных деревянных построек в нашем городе. В нем до сих пор живут люди... При этом его состояние просто вопиющее. Регулярно гуляя с туристами и местными жителями по улице Щедрина, я наблюдаю, как дом раз от разу все больше разваливается. Написала запрос через «Госуслуги» – и вот долгожданный ответ: дом признан аварийным (кто бы сомневался!) и подлежит реконструкции до конца 2027 (!!!) года...»

Ответ пришел от управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани.

Каждому, кто видел сам дом или хотя бы его фото, понятно, что еще 6 лет здание не простоит: у него рухнет крыша, а если жильцы его покинут и перестанут за ним присматривать, оно вскоре сгорит.

«Мы все знаем, что стало с домом Банковского, который так и не дождался помощи», – написала Ксения Паначева. Это здание с уникальной деревянной резьбой сгорело в октябре 2020 года на Цветном бульваре.