В Рязанском цирке выявили нарушения при содержании животных

Прокуратура нагрянула в Рязанский цирк с проверкой.
Прокуратура нагрянула в Рязанский цирк с проверкой. Пристальное внимание уделили соблюдению требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Без нарушений, причем довольно серьезных, не обошлось. В частности, животных оставляли без воды:
«В клетках у лис, в стойлах у лошадей, яков отсутствовали поилки, таким образом, не обеспечен постоянный и неограниченный доступ животных к свежей питьевой воде», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Также ревизия не обнаружила санитарного блока, где должны проходить карантин вновь поступающие животные. Нет в цирке и изолятора для животных с признаками заразных болезней.
Результатом проверки стало представление директору учреждения и дело об административном правонарушении, рассмотреть которое предстоит Россельхознадзору. Прокуратура взяла на контроль реальное устранение выявленных нарушений.
В цирке животные обречены на жизнь в тесных клетках.
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