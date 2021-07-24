В Рязанском цирке выявили нарушения при содержании животных

Прокуратура нагрянула в Рязанский цирк с проверкой.

Прокуратура нагрянула в Рязанский цирк с проверкой. Пристальное внимание уделили соблюдению требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Без нарушений, причем довольно серьезных, не обошлось. В частности, животных оставляли без воды:

«В клетках у лис, в стойлах у лошадей, яков отсутствовали поилки, таким образом, не обеспечен постоянный и неограниченный доступ животных к свежей питьевой воде», - сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Также ревизия не обнаружила санитарного блока, где должны проходить карантин вновь поступающие животные. Нет в цирке и изолятора для животных с признаками заразных болезней.

Результатом проверки стало представление директору учреждения и дело об административном правонарушении, рассмотреть которое предстоит Россельхознадзору. Прокуратура взяла на контроль реальное устранение выявленных нарушений.

В цирке животные обречены на жизнь в тесных клетках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!