Кладбищенский вандал и поджигатель из Спасского района предстанет перед судом

Следователи полиции по Спасскому району завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в повреждении кладбищенских памятников и покушении на уничтожение чужого имущества с помощью поджога.

Следствие установило, что в октябре 2020 года молодой человек находился в доме своей знакомой в селе Ижевское. Из-за «неприязненных отношений» к девушке парень поджег занавеску и одеяло.

В результате этого дом загорелся и был частично поврежден. Огонь уничтожил телевизор, холодильник, диван - на общую сумму более 151 тысячи рублей, имущественный ущерб дому превысил 101 тысячу рублей.

Полностью уничтожить имущество и спалить дотла дом молодому человеку не удалось так как возгорание оперативно локализовали пожарные.

Кроме того, в тот же месяце обвиняемый, находясь на кладбище села Ижевское, повалил памятники на семи захоронениях, причинив родственникам умерших моральный вред и нравственные страдания. Спустя пару месяцев он снова пришел на кладбище и повалил еще один памятник.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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