Ночью в Рязанской области похолодает до +7

Рязанский гидрометеоцентр дал прогноз на 23 июля. Согласно ему, ночью в отдельных районах похолодает до +7.

Температура воздуха по области +7…+12 в темное время суток и +21…+26 градусов днем. Ветер ночью северо-западный, 2-7 м/с, днём юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Что касается осадков, то в дневное время пройдут кратковременные дожди, но не по всему региону, а местами. По карте, подготовленной МЧС на основе данных метеорологов, можно судить, где они наиболее вероятны.

Прогноз на 23 июля 2021 года. Источник: 62.mchs.gov.ru

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