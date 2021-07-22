В Рязани нужно спилить 11 тысяч деревьев – на это требуется 132 млн рублей

В Рязани нужно спилить 11 тысяч деревьев – на это нужно 132 млн рублей.

В Рязани нужно спилить 11 тысяч деревьев. Об этом сообщила администрация города на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской Думы.

В настоящее время в Дирекции благоустройства работает одна бригада вальщиков из шести человек. За 2020 год они спилили более полутора тысяч деревьев, с января по июнь этого года – 435 деревьев.

Кроме того, заключены контракты со сторонними организациями на валку деревьев общей стоимостью более 1 млн рублей, готовится документация для торгов еще на 400 тысяч рублей. Этой суммы хватит на снос более 200 деревьев.

«Для спиливания всех заактированных деревьев потребуется более 132 млн рублей», - сообщают власти.

Депутаты запросили у чиновников мэрии информацию по конкретным адресам, где будут спиливать деревья.

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