Появился график отключений горячей воды в Рязани на август 2021

В Рязани сообщили, когда и где в августе 2021 года будут отключать горячую воду. График опубликовало РМПТС.
Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей сообщило, когда и где в августе 2021 года будут отключать горячую воду. В последний летний месяц на сетях и объектах теплоснабжения продолжатся профилактические работы.
В список, опубликованный МУПом, попали 477 адресов. Подавляющая часть (406) – это жилые дома.
Августовские отключения начнутся 3-го числа, а последние этим летом ожидаются 17-го. В абсолютном большинстве случаев горячее водоснабжение будут прекращать на максимально отведенные две недели.
Для удобства публикуем таблицу, актуальную на 22 июля. Ее не нужно скачивать – можно смотреть онлайн.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!