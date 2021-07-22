Появился график отключений горячей воды в Рязани на август 2021

В Рязани сообщили, когда и где в августе 2021 года будут отключать горячую воду. График опубликовало РМПТС.

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей сообщило, когда и где в августе 2021 года будут отключать горячую воду. В последний летний месяц на сетях и объектах теплоснабжения продолжатся профилактические работы.

В список, опубликованный МУПом, попали 477 адресов. Подавляющая часть (406) – это жилые дома.

Августовские отключения начнутся 3-го числа, а последние этим летом ожидаются 17-го. В абсолютном большинстве случаев горячее водоснабжение будут прекращать на максимально отведенные две недели.

Для удобства публикуем таблицу, актуальную на 22 июля. Ее не нужно скачивать – можно смотреть онлайн.

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