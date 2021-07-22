В Рязани начнут подготовку к реконструкции Северной окружной

Подготовительные работы в рамках реконструкции Северной окружной дороги Рязани начнутся в 2021 году.

В 2021 году в Рязани начнутся подготовительные работы в рамках реконструкции Северной окружной дороги. Об этом глава областного минтранса Вадим Решетник сообщил 21 июля, отвечая на вопросы журналистов.

Министр пояснил, что реконструировать будут участок протяженностью более 3 км - от проезда Шабулина до гипермаркета Лента, который администрация города передала в собственность региона в начале года.

«Произведем полную реконструкцию автомобильной дороги. Здесь появится осевое освещение, подсвечиваемая пешеходная зона. Также обустроим несколько надземных пешеходных переходов», - заявил Решетник.

По мнению чиновника, это повысит уровень безопасности. О доступности для всех групп населения, власти, по-видимому, не думают.

Как утверждает Решетник, работы планируется завершить в 2023 году, а «при хорошем стечении обстоятельств» даже раньше. В процессе реконструкции перекрывать будут не всю, а половину проезжей части.

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