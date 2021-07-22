Рязанский пасечник, облепленный пчелами, снял видео, чтобы рассказать о проблемах

Пасечник из Рязанской области запустил соцпроект по спасению пчел от гибели.

Рязанский пасечник и общественник Дмитрий Анохин снял видео, чтобы привлечь внимание к массовой гибели пчел. На кадрах видно, как мужчину с обнаженным торсом облепил рой пчел, а голос за кадром (принадлежит Анохину) рассказывает о цели видеоролика.

Смотреть видеосюжет Пасечник, облепленный роем пчел

— Мы теряем пчел из-за гербицидов, сокращения территории их обитания, изменения климата, а рынок меда и пчелопродуктов наводнили фальсификаты. Этим роликом мы не пытаемся просто констатировать, что пчелы в опасности и нужно опустить руки. Мы доказываем обратное, что их можно спасти, развивая отрасль пчеловодства, привлекая в эту трудоемкую, но очень интересную и нужную для жизнедеятельности всего человечества молодых и амбициозных специалистов.

В ближайшее время пчеловод планирует запустить социальный проект, чтобы привлечь молодежь к занятию бортничеством.

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