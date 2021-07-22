Врачи представили предложения в народную программу «Единой России»

«Россия — большая страна, и не везде есть то, что есть в больнице в «Коммунарке». Тем не менее, мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине», – отметил главный врач московской больницы № 40 Денис Проценко в ходе видеоконференции на площадке «Единой России» 20 июля. Вместе с коллегами из разных регионов – специалистами от федеральных и районных больниц до подстанций и станций скорой помощи – они обсудили, что нужно предпринять, чтобы отечественная медицина успешно функционировала, учитывала наиболее актуальные запросы людей, отвечала требованиям времени.

Одним из главных для оказания своевременной и качественной медпомощи является вопрос финансирования. По мнению экспертов, существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) необходимо пересмотреть, так как это звено медицины наиболее приближено к человеку. Было предложено ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах.

Кроме этого, не менее важно для оказания качественных медицинских услуг на селе строительство новых и модернизация уже имеющихся фельдшерско-акушерских пунктов.

Участники «Консилиума с Денисом Проценко» не обошли вниманием проблему кадрового дефицит медицинских специалистов. Решить ее может предоставление жилья.

«Миллион в качестве «подъемных» средств, который выделяется по программе «Земский доктор», – не всегда достаточен», — констатировали эксперты.

В ряде регионов актуален вопрос информирования местных жителей о возможностях получения медпомощи – чаще всего люди попросту не знают о том, что могут получать высокотехнологичные медицинские услуги, что для обследований активно применяются телемедицинские технологии.

Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов отметил, что одним из важных вопросов, касающихся нашего региона, является оказание высокотехнологичной помощи населению.

«В областном центре многое уже сделано в этом плане, но нужно, чтобы такая помощь была доступна и людям в районных больницах, и даже ФАПах. И, конечно, ее должны оказывать высокообразованные медицинские специалисты. Человеку нужно быть уверенным в том, что он получит необходимую помощь бесплатно у себя в регионе, ведь доступность медицинских услуг наравне с их качеством – главный критерий в здравоохранении», – отметил Дмитрий Хубезов.

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