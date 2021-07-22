В Александро-Невском районе загорелся 11-летний мальчик, играя с бензином

21 июля в четырех километрах от поселка Александро-Невский, в деревне Борисовка 11-летний мальчик загорелся во время игры с бензином. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, мальчик приехал из Москвы на отдых к бабушке. Во время игры со спичками и бензином, пламя перекинулось на ребенка.

В результате происшествия мальчика сначала госпитализировали в Александро-Невскую районную больницу, а уже потом перенаправили в Рязань, в ОДКБ имени Дмитриевой.

Врачи диагностировали у ребенка серьезные ожоги груди, шеи и лица.

В настоящее время инспекция по делам несовершеннолетних проводит проверку по факту несчастного случая, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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