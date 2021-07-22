В Рязанской области стартовала ежегодная выставка «День поля»

В этом году выставка проходит в пятый раз.

22 июля в Александро-Невском районе стартовала пятая по счету ежегодная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». В течение двух дней в поле вблизи села Нижний Якимец ведущие производители сельхозтехники, семян и удобрений будут знакомить региональных аграриев со своей продукцией. Всего, по данным организаторов, в мероприятии участвует около двух тысяч человек.

- В рамках сегодняшней выставки мы показываем всю мощь и потенциал людей, работающих на рязанской земле. Надеюсь вы все сегодня найдете те самые новые контакты, которые помогут вам достичь лучшего результата в вашей работе. Общайтесь, смотрите и конечно же делитесь опытом, - обратился к участникам и гостям выставки заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.

На стендах компаний, приехавших со всей России представлены семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника для возделывания, уборки культур и системы защиты растений. новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции. В рамках мероприятия также состоялась демонстрация сельскохозяйственной техники.

Впервую очередь "День поля" - это общение.

Гости с интересом посещают стенды компаний.

Всего на выставку приехало около двух тысяч участников.