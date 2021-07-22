На 14 улицах Рязани из-за аварии отключили холодную воду

22 июля на 14 улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал». Причина отключения - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

До 17 часов холодной воды не будет по следующим адресам:

- 1-й проезд Космодемьянской;

- ул. Бабушкина, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19, д. 36/11, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46/12,;

- 1-й проезд Бабушкина;

- ул. Гастелло;

- ул. Декабристов (полностью);

- ул. Космодемьянской, д. 28/10, д. 30/7, д. 31, д. 32, д. 34, д. 40, д. 41, д. 42, д. 43/14, д. 45/13, д. 46/1, д. 47, д. 48, д. 49, д. 50/10, д. 51/14, д. 53/21, д. 54, д. 55, д. 57, д. 58/15, д. 59, д. 60, д. 61, д. 62, д. 63/22, д. 64/16;

- ул. Кошевого;

- Куйбышевское шоссе, д. 16 корп. 1, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 18 корп. 3, д. 18 корп. 4;

- ул. Ломоносова, д. 46/7, д. 47, д. 48, д. 50, д. 52/8, д. 54/7, д. 56, д. 58, д. 60, д. 62/17, д. 66, д. 70, д. 72;

- ул. Разина, д. 44, д. 45, д. 47, д. 48, д. 49/7, д. 50, д. 51, д. 52/18, д. 53/16;

- ул. Рытикова, д. 9, д. 11, д. 12, д. 14;

- ул. Трудовая, д. 7, д. 13/38, д. 17/43, д. 19, д. 21;

- ул. Новикова-Прибоя, д. 22, д. 24, д. 26.

Пока не закончатся ремонтные работы воды не будет по следующим адресам:

ул. Затинная, д. 38 корп. 1, д. 36.

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