С 26 июля изменится расписание автобусов из Рязани в Солотчу и обратно

С 26 июля вводится новое расписание автобуса №22, который курсирует по маршруту Рязань - Солотча и обратно. Об этом сообщает МУП «УРТ». Объявления о грядущих изменениях уже развешаны в салонах автобусов.

Новое расписание автобусов из Рязани до Солотчи

Время отправления от площади Театральной (ежедневно):

04:55, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:15, 07:40, 08:05, 08:33, 09:05, 09:37, 10:07, 10:37, 11:02, 11:27, 11:49, 12:11, 12:37, 13:07, 13:37, 14:07, 14:40, 15:08, 15:33, 15:57, 16:21, 16:46, 17:12, 17:40, 18:17, 18:47, 19:25, 19:58, 21:00.

Новое расписание автобусов из Солотчи до Рязани

От санатория «Старица» (ежедневно):

05:50, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:10, 08:35, 09:00, 09:28, 10:00, 10:32, 11:02, 11:32, 11:57, 12:22, 12:44, 13:06, 13:32, 14:02, 14:32, 15:02, 15:35, 16:03, 16:28, 16:52, 17:16, 17:41, 18:07, 18:35, 19:05, 19:37, 20:10, 20:43, 21:45.

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