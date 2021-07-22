Под Рязанью бесследно исчез 36-летний мужчина в резиновых шлепанцах.

В Рязанской области бесследно исчез 36-летний Игорь Цыганов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, 16 июля мужчина ушел из дома в поселке Тума Клепиковского района, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Игорь Цыганов не выходит на связь с родственниками уже неделю.

Приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы черные с большой залысиной, глаза карие.

Особые приметы на момент исчезновения: носит бороду и усы.

Был одет: зеленые камуфлированные штаны, зеленые резиновые шлепанцы.

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