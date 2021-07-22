В Рязани фирмы-однодневки регистрируют на студентов, алкоголиков и малоимущих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в правоохранительные органы Рязанской области поступили 74 материала, в которых усматривались признаки создания фирм-однодневок. На основании этих материалов было возбуждено 36 уголовных дел, а суды вынесли 30 обвинительных приговоров. Об этом сообщает УФНС России по Рязанской области.

В первом полугодии 2021 года направлено 27 материалов, возбуждено 15 уголовных дел, судами вынесено девять приговоров.

По данным налоговиков, в Рязанской области ежегодно регистрируется более 1300 юридических лиц, при этом часть из них создаются заведомо с преступной целью, чтобы участвовать в незаконных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию.

Преступники регистрируют фирмы-однодневки на подставных лиц – малоимущих, пенсионеров, студентов, алкоголиков и наркоманов, а также освободившихся из колонии. При этом сами остаются вне подозрения и ответственности.

«Предоставляя свои персональные данные, многие не задумываются о том, что совершают уголовно наказуемое преступление, за которое предусмотрено суровое наказание», - подчеркивают в УФНС.

ВАЖНО!

Представление в регистрирующий орган при регистрации юридических лиц заведомо ложных сведений, а также использование подставных лиц или чужих документов влечет уголовную ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 3 лет.

Передача третьим лицам электронных средств управления банковским счетом влечет уголовную ответственность в виде штрафа до 1 миллиона рублей и лишения свободы на срок до 7 лет.

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