В ЦПКиО завершены работы по установке уличного освещения

Почти три сотни новеньких светильников появились в ЦПКиО. Фото пресс-службы Рязгордумы.

По поручению губернатора Рязанской области первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, Лариса Максимова и депутат РГД по округу № 1 Роман Худяков с депутатским контролем выехали в Центральный парк культуры и отдыха. В инспекционном выезде принял участие и.о. заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский

В рамках четвертой очереди благоустройства ЦПКиО завершены работы по монтажу освещения. Подрядчиком установлено 290 современных опор с дополнительной подсветкой внутри. Новые электрические сети прокладывали методом прокола, в парке сохранено асфальтовое покрытие. В данный момент освещены все пешеходные дорожки парка. Подрядчику осталось вывезти старые опоры освещения, большинство из которых уже демонтировано.

В ходе обследования территории парка вопросов к качеству работ и срокам их выполнения ни у депутатов, ни у представителей администрации не возникло.

- Мы должны, как депутаты, контролировать все вопросы, по которым к нам обращаются жители. Это капитальный ремонт домов, ремонт теплотрасс, дворовых территорий, дорог и даже подготовку детских садов и школ к 1 сентября. Объем для контроля очень большой. Губернатором поставлена задача, и мы с этой задачей обязаны справиться. Депутаты должны знать все проблемы своих избирательных округов и проблемы города в целом, - сказала Лариса Максимова.

Результаты депутатского контроля будут переданы главе региона и в профильные министерства.