При лечении коронавируса у 25 рязанцев сейчас используют аппараты ИВЛ

Вторая волна коронавируса посерьезней предыдущей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативная рабочая группа сообщает о том, что на 21 июля в лечебных учреждениях находится 668 пациентов с COVID-19. 25 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Тяжелых из них 90 человек. 96 пациентов во вполне удовлетворительном состоянии - уверяют врачи, а у 482 рязанцев болезнь протекает в средней степени тяжести.

Рязанская епархия Русской церкви сообщила о том, что после осложнений от коронавируса скончался игумен Серафим (Сергеев). Ему не было и пятидесяти. Похоронен он на территории мужской обители, как и подобает монаху.

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