После осложнений от коронавируса скончался рязанский игумен Серафим. Фото: Скопинская епархия.

19 июля в Троицком соборе Шацка прошла литургия и чин отпевания скончавшегося на 50-м году жизни благочинного Шацкого округа, настоятеля Троицкого собора Шацка игумена Серафима (Сергеева).

Богослужение возглавил епископ Скопинский и Шацкий Питирим в сослужении епископа Звенигородского Феодорита.

Игумен Серафим умер на 50-м году жизни после осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Фото: Скопинская епархия.

Проститься с почившим священнослужителем собралось духовенство Скопинской епархии, а также многочисленные верующие и родственники. Соболезнования в связи с кончиной батюшки выразили митрополит Владивостокский и Приморский Владимир и епископ Сурожский Матфей, ранее возглавлявшие Скопинскую епархию.

Игумена Серафима похоронили на территории Николо-Чернеевского мужского монастыря села Старочернеево Шацкого района.

Похоронили игумена на территории мужского монастыря. Фото: Скопинская епархия.

Игумен Серафим умер на 50-м году жизни после осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

ДОСЬЕ «КП»

Игумен Серафим (Сергей Васильевич Сергеев) родился 10 января 1972 года.

В 1997 году окончил Рязанское православное духовное училище, а спустя десять лет – Рязанскую духовную семинарию.

Был настоятелем Троицкого собора Шацка, Архангельского храма села Казачий Дюк, Архангельского храма села Казачья Слобода и Казанского храма села Подсосенки Шацкого района.

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