Усилен депутатский контроль благоустройства парка Советско-польского братства по оружию

Депутаты гордумы усилили контроль за работами в общественных пространствах. Фото: пресс-служба Рязгордумы.

Депутаты Рязанской городской Думы проинспектировали работы в парке Советско-польского братства по оружию. В инспекционном выезде приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы, Лариса Максимова; председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры, депутат Рязанской городской Думы по округу № 13 Александр Бурцев и заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Елена Волкова.

Парк Советско-польского братства по оружию благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках первой очереди запланированы работы по обустройству освещения, видеонаблюдения и создания специализированной площадки для музея военной техники под открытым небом. Благоустройство должно было завершиться 15 июля, но вовремя объект не сдали.

Сейчас практически завершен монтаж освещения парковой зоны, проводятся пуско-наладочные работы, продолжается установка систем видеонаблюдения, подрядчик приступил к обустройству площадки для музея военной техники. Работы планируется завершить к 20 августа. Сам подрядчик объясняет срыв сроков задержкой поставки электрического и видеооборудования и стройматериалов, а также их значительным удорожанием.

- Хотелось бы, чтобы подрядчик работал с большей скоростью и как можно быстрее доделал этот объект. Мы практически каждую неделю выезжаем сюда с депутатским контролем. Сдвиги, конечно, есть, но не впечатляющие, - отметил Александр Бурцев.

- Цель нашего депутатского контроля не только посмотреть, как работает подрядчик, но и пообщаться с местными жителями, с теми, кто будет ходить в этот парк, узнать их мнение. Работы жителей устраивают, но есть ряд пожеланий. В первую очередь следует обратить внимание на культуру проведения работ. Не должно быть такого, что подрядчик создает кучи мусора, которые лежат до сдачи объекта. По итогам прошлых выездов, по замечаниям депутатов эти нарушения были устранены. Сегодня обратили внимание подрядчика на необходимость создания газонов, есть пожелание сделать детскую площадку. Жители должны понимать, что это только первый этап, предполагается дальнейшее благоустройство, но для этого жители должны активно голосовать за то, чтобы этот объект был включен в план работ по формированию современной городской среды, - Елена Волкова.

По итогам выезда депутатами составлен список замечаний для дальнейшего реагирования. Результаты проверки будут направлены в региональное правительство. Администрация города намерена применить финансовые санкции в отношении подрядчика в рамках законодательства.