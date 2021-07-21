Система водоснабжения в городе Рыбное не справилась с жарой

Далеко не первый день в городе Рыбное, что под Рязанью, люди массово жалуются на перебои с водой. Если в предыдущие месяцы неоднократно сообщалось об авариях на канализации, то теперь власти объясняются жарой.

«Из-за жаркой погоды сильно возросло потребление воды. Водозаборные насосы не успевают добыть необходимые ее объем для бесперебойной подачи. Просим жителей рационально использовать воду», - обратились к рыбновцам чиновники районной администрации.

Далее они предупредили, что «возможны приостановления подачи воды с 5:00 до 14:00 и с 17:00 до 00:00». То есть в то время, когда она больше всего нужна.

При этом около 14:20 21 июля портал rybnoe.net сообщил о новом отключении воды у «половины города». Местный информационный ресурс отмечает, что проблемная ситуация наблюдается 3-4 дня подряд.