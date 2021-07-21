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Происшествия21 июля 2021 16:41

Улицу в Рязани оцепляли из-за подозрительных коробок

На место стянулась группа сотрудников полиции
Источник:kp.ru
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Часть улицы Дзержинского в Рязани на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола оцепили в районе полудня 21 июля.

Часть улицы Дзержинского в Рязани на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола оцепили в районе полудня 21 июля.

Часть улицы Дзержинского в Рязани на перекрестке с улицей Ленинского Комсомола оцепили в районе полудня 21 июля. Правоохранительные органы отрабатывали информацию у двух бесхозных коробках, лежавших между тротуаром и проезжей частью.

Участок тротуара, где обнаружили подозрительные предметы, временно обозначили сигнальной лентой. Сотрудники полиции, прибывшие на место, направляли пешеходов в обход.

Оцепление сняли довольно быстро. Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе областного УМВД, коробки оказались пустыми.