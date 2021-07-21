Сбил насмерть женщину и сжег: за жуткое преступление рязанца отправили в колонию-поселение

Жителя Касимовского района признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб человек, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следователи Касимовского МСО, в январе 2020 года в полицию обратился местный житель, который сообщил, что его односельчанка уже несколько дней не появляется дома, а ее сожитель рассказывает разные версии ее исчезновения. По данному факту тут же возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что в новогодние праздники сожители крепко поругались по бытовым пустякам. После ссоры мужчина решил съездить в магазин за алкоголем, чтобы «успокоиться».

Он сел в автомобиль, но не очистил заднее стекло и наружные зеркала заднего вида от снега, нажал на газ и сбил задним ходом женщину. От полученных травм сожительница скончалась на месте ДТП.

Чтобы скрыть следы преступления мужчина вывез тело женщины за пределы населенного пункта и сжег.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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