В Рязанской области продолжается акция «Спасибо за добро»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Акция «Спасибо за добро» приурочена ко Дню семьи, любви и верности и проходит в течение июля в ряде муниципалитетов Рязанской области. Гостями мероприятий становятся медики, волонтеры и их семьи», — рассказала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Немало мероприятий в рамках акции было организовано в Рыбновском районе. Например, в Алешинском сельском Доме культуры праздник прошел в формате музыкально-литературной гостиной «Семья — в ней вера, праведность и сила». Для медработников офиса врачей общей практики прозвучали песни и трогательные стихи о семье и любви.

В Батуринской библиотеке провели игровую программу «Семья — счастливый островок». Гостям рассказали об истории праздника, предложили поучаствовать в веселых конкурсах.

В Константиновском сельском Доме культуры для работников Кузьминской амбулатории провели мастер-класс по изготовлению ромашек из бумаги, а для детей из села Федякино — спортивный праздник с эстафетами.

В рамках акции для медработников и волонтеров распахнули свои двери музей обороны и тыла в деревне Баграмово и дом-музей Пироговых в селе Новоселки.