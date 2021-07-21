После гибели рабочего на Ново-Рязанской ТЭЦ возбудили уголовное дело

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По факту гибели рабочего на Ново-Рязанской ТЭЦ возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей»).

Несчастный случай произошел 19 июля 2021 года. Мужчина выполнял монтажные работы в вентиляторной градирне рядом с котлованом высотой около 6 метров. Когда край котлована обрушился, его засыпало землей, что и привело к летальному исходу.

«В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметили в СУ СКР по Рязанской области.