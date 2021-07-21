Рязанский губернатор сказал, что нужно делать, чтобы не покупать зарубежных футболистов.

Если поддерживать на федеральном и региональном уровне своих спортсменов, не надо будет покупать легионеров из-за границы. Об этом сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на встрече с представителями футбольного клуба «Рязань», завоевавшими в прошлом сезоне серебряные награды.

— Вы - талантливые ребята. Вам надо дать возможность развиваться дальше, надо поддерживать футбол, и мы обязательно будем это делать, — пообещал губернатор.

Отметим, что в сезоне 2020-2021 бюджет ФК «Рязань» составил 40 млн рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!